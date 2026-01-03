Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс
15:48 03.01.2026
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс
Танкер, направлявшийся в Венесуэлу за нефтью, сменил курс и теперь направляется в Нигерию, еще четыре судна прекратили движение после того, как первая... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нигерия
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, нигерия, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нигерия, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Танкер, направлявшийся в Венесуэлу за нефтью, сменил курс и теперь направляется в Нигерию, еще четыре судна прекратили движение после того, как первая подверглась атаке со стороны США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию судов и морских брокеров.
"Один танкер, который направлялся в сторону Венесуэлы, чтобы погрузить сырую нефть, изменил курс после ударов США и теперь направляется в Нигерию, в то время как еще четыре (судна - ред.), которые плыли в сторону латиноамериканской страны, сейчас находятся без движения", - говорится в публикации.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
