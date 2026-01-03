https://ria.ru/20260103/venesuela-2066209538.html
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс - РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс
Танкер, направлявшийся в Венесуэлу за нефтью, сменил курс и теперь направляется в Нигерию, еще четыре судна прекратили движение после того, как первая... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:48:00+03:00
2026-01-03T15:48:00+03:00
2026-01-03T15:48:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нигерия
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066208440.html
венесуэла
сша
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, нигерия, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нигерия, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
СМИ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс
WSJ: нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил курс на Нигерию