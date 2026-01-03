Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах призвали Гаагу ввести санкции против США
15:39 03.01.2026
В Нидерландах призвали Гаагу ввести санкции против США
В Нидерландах призвали Гаагу ввести санкции против США

Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных (Partij voor de Dieren) Кристин Теуниссен призвала Гаагу ввести санкции в отношении США за незаконную атаку на Венесуэлу, так как эти действия являются прямым нарушением международного права.
"США совершают незаконное нападение, нанося удар по людям, находящимся в и без того крайне уязвимом положении", - написала депутат в соцсети Х.
Теуниссен считает, что эти действия США являются прямым нарушением международного права, как и американское вторжение в Ирак.
"Нидерланды должны решительно осудить это, встать на защиту населения Кюрасао, Арубы и Бонэйра и ввести санкции против США", - заявила депутат парламента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что правительство следит за развитием событий в Карибском бассейне и ситуацией в Венесуэле после атак США. Он также отметил, что жители островов Карибской части королевства - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны.
Удары США по Венесуэле
