15:26 03.01.2026 (обновлено: 15:33 03.01.2026)
Мэр Каракаса назвала атаку США на Венесуэлу фашистской
Мэр Каракаса назвала атаку США на Венесуэлу фашистской
Мэр Каракаса Кармен Мелендес назвала преступной и фашистской атаку США на Венесуэлу и призвала к максимальной мобилизации населения для защиты страны. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:26:00+03:00
2026-01-03T15:33:00+03:00
Мэр Каракаса назвала атаку США на Венесуэлу фашистской

Мэр Каракаса Мелендес назвала атаку США на Венесуэлу фашистской и преступной

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Мэр Каракаса Кармен Мелендес назвала преступной и фашистской атаку США на Венесуэлу и призвала к максимальной мобилизации населения для защиты страны.
"Спокойствие и благоразумие, стальные нервы, максимальная народная мобилизация. Мы решительно отвергаем преступное, подлое и фашистское нападение янки-империализма на нашу родину", - заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.У
Удары США по Венесуэле
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

