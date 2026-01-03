Рейтинг@Mail.ru
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
15:23 03.01.2026 (обновлено: 15:29 03.01.2026)
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
в мире
венесуэла
сша
каракас
антониу кошта
николас мадуро
евросоюз
европейский совет
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после похищения президента Венесуэлы Мадуро США, что Евросоюз поддерживает мирный переход власти в Венесуэле.
"Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Венесуэле. Евросоюз призывает к деэскалации и урегулированию при полном соблюдении международного права и принципов, закреплённых в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле", - написал он в соцсети X.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы
Вчера, 14:41
 
