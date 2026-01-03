https://ria.ru/20260103/venesuela-2066205368.html
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после похищения президента Венесуэлы Мадуро США, что Евросоюз поддерживает мирный переход власти в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:23:00+03:00
2026-01-03T15:23:00+03:00
2026-01-03T15:29:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
антониу кошта
николас мадуро
евросоюз
европейский совет
венесуэла
сша
каракас
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
Глава Евросовета Кошта: ЕС поддерживает мирный переход власти в Венесуэле