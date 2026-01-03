Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066204898.html
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США - РИА Новости, 03.01.2026
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН и международные институты высказаться по атаке США против Венесуэлы и ситуации с президентом Николасом Мадуро и его женой. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:19:00+03:00
2026-01-03T15:19:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_29e26a0bee3560eb9bc6bb7e2fb45a78.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32af1378c35e857042c7c6f34ee16f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США

Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН высказаться по атаке США и ситуации с Мадуро

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Генпрокурор Венесуэлы призвал ООН и международные институты высказаться по атаке США против Венесуэлы и ситуации с президентом Николасом Мадуро и его женой.
«
"Я прошу, чтобы ООН высказалась, где международные организации по правам человека? Пусть они выскажутся по этим атакам, которые привели к невинным жертвам, и по похищению Мадуро и его жены", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала