https://ria.ru/20260103/venesuela-2066204677.html
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко - РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора передал слова солидарности... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:17:00+03:00
2026-01-03T15:17:00+03:00
2026-01-03T15:17:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
максим рыженков
александр лукашенко
симон боливар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066203573.html
белоруссия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2a4bcaaf10a7a254dc7f3db464b519a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, венесуэла, максим рыженков, александр лукашенко, симон боливар
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Максим Рыженков, Александр Лукашенко, Симон Боливар
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Пинто получил слова солидарности от Лукашенко по ситуации в Венесуэле