Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066204677.html
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко - РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора передал слова солидарности... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:17:00+03:00
2026-01-03T15:17:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
максим рыженков
александр лукашенко
симон боливар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066203573.html
белоруссия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2a4bcaaf10a7a254dc7f3db464b519a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, венесуэла, максим рыженков, александр лукашенко, симон боливар
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Максим Рыженков, Александр Лукашенко, Симон Боливар
Глава МИД Венесуэлы сообщил, что получил слова солидарности от Лукашенко

Пинто получил слова солидарности от Лукашенко по ситуации в Венесуэле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе телефонного разговора передал слова солидарности от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Мне позвонил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, в ходе разговора он осудил преступную, незаконную и империалистическую агрессию Соединенных Штатов против нашего народа и территории. Он передал послание президента Александра Лукашенко о солидарности перед лицом этого незаконного акта насилия против родины Симона Боливара, колыбели освободителей и революционеров, сыновей и дочерей командующего Уго Чавеса", - написал он в своем Telegram-канале.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
Вчера, 15:10
 
В миреБелоруссияВенесуэлаМаксим РыженковАлександр ЛукашенкоСимон Боливар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала