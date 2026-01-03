https://ria.ru/20260103/venesuela-2066204531.html
Pais: в Венесуэле в изрешеченном отверстиями от взрыва доме погибла женщина
Pais: в Венесуэле в изрешеченном отверстиями от взрыва доме погибла женщина - РИА Новости, 03.01.2026
Pais: в Венесуэле в изрешеченном отверстиями от взрыва доме погибла женщина
Женщина скончалась после ударов по Венесуэле, здание, в котором она находилась, было изрешечено отверстиями от взрыва, пишет газета Pais со ссылкой на местных... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:16:00+03:00
2026-01-03T15:16:00+03:00
2026-01-03T15:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
колумбия
каракас
симон боливар
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187657_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_13ee13a1f01fa4ec9a415fc133c76a48.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
колумбия
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f750e203afda8b360409743c3d13a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, колумбия, каракас, симон боливар, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Колумбия, Каракас, Симон Боливар, Густаво Петро, Дональд Трамп
Pais: в Венесуэле в изрешеченном отверстиями от взрыва доме погибла женщина
Pais: здание в Венесуэле было изрешечено отверстиями от взрыва, погибла женщина