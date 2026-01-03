Рейтинг@Mail.ru
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
15:10 03.01.2026 (обновлено: 15:11 03.01.2026)
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
в мире
бразилия
венесуэла
сша
мауру виейра
удары сша по венесуэле
бразилия
венесуэла
сша
в мире, бразилия, венесуэла, сша, мауру виейра, удары сша по венесуэле
В мире, Бразилия, Венесуэла, США, Мауру Виейра, Удары США по Венесуэле
КАРАКАС, 3 января - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что обсудил по телефону с бразильским коллегой Мауро Виейрой ситуацию в республике, тот выразил решительное осуждение акта военной агрессии США против венесуэльского народа.
"Я провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, который выразил решительное осуждение этого беспрецедентного акта преступной военной агрессии против нашего народа. Мы также искренне поблагодарили его за проявленную солидарность", - написал Хиль Пинто в своем Telegram-канале.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы
