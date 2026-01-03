https://ria.ru/20260103/venesuela-2066203573.html
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что обсудил по телефону с бразильским коллегой Мауро Виейрой ситуацию в республике, тот выразил... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:10:00+03:00
2026-01-03T15:10:00+03:00
2026-01-03T15:11:00+03:00
в мире
бразилия
венесуэла
сша
мауру виейра
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066198519.html
бразилия
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, венесуэла, сша, мауру виейра, удары сша по венесуэле
В мире, Бразилия, Венесуэла, США, Мауру Виейра, Удары США по Венесуэле
Министр иностранных дел Бразилии осудил атаку США, заявили в МИД Венесуэлы
МИД Венесуэлы: глава МИД Бразилии Мауро Вийера решительно осудил атаку США