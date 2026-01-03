https://ria.ru/20260103/venesuela-2066203103.html
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп дал разрешение на операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад, за его местоположением следило ЦРУ,... РИА Новости, 03.01.2026
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN
CNN: Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад