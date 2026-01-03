Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
15:08 03.01.2026 (обновлено: 15:12 03.01.2026)
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп дал разрешение на операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад, за его местоположением следило ЦРУ,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:08:00+03:00
2026-01-03T15:12:00+03:00
в мире
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
сша
венесуэла
в мире, удары сша по венесуэле, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Удары США по Венесуэле, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп дал разрешение на захват Мадуро несколько дней назад, сообщает CNN

CNN: Трамп дал разрешение на операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал разрешение на операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад, за его местоположением следило ЦРУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Президент Дональд Трамп дал зеленый свет на захват Николаса Мадуро несколько дней назад... Его местоположение отслеживалось ЦРУ", - говорится в публикации телеканала со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
Вчера, 12:57
 
В миреУдары США по ВенесуэлеСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Заголовок открываемого материала