МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет - РИА Новости, 03.01.2026
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
В случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были действительно вывезены из страны, то это является неприемлемым посягательством на... РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были действительно вывезены из страны, то это является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы, говорится в сообщении МИД РФ.
"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны… Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.