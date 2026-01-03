Рейтинг@Mail.ru
14:42 03.01.2026 (обновлено: 15:04 03.01.2026)
Генпрокурор Венесуэлы назвал ситуацию с Мадуро похищением
© AP Photo / Cristian HernandezСторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб назвал похищением ситуацию с президентом Николасом Мадуро и его женой и потребовал прекратить подобные действия.
"Мы должны выйти на улицы и просить не только подтверждения того, что Мадуро находится в живых, но и чтобы закончилось это похищение, о котором говорила вице-президент Делси Родригес", - сказал он.
Ранее Родригес потребовала подтверждения того, что Мадуро и его жена живы.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
