https://ria.ru/20260103/venesuela-2066198742.html
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
Соединенные Штаты начали военную операцию в Венесуэле ради смены руководства страны, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:41:00+03:00
2026-01-03T14:41:00+03:00
2026-01-03T16:00:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
дональд трамп
каракас
николас мадуро
сша
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20260103/spectator-2066177466.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, дональд трамп, каракас, николас мадуро, сша, гленн дизен
Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Каракас, Николас Мадуро, США, Гленн Дизен
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
Дизен: США атаковали Венесуэлу ради смены власти