На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
14:41 03.01.2026 (обновлено: 16:00 03.01.2026)
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
Соединенные Штаты начали военную операцию в Венесуэле ради смены руководства страны, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети РИА Новости, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты начали военную операцию в Венесуэле ради смены руководства страны, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"США бомбят Венесуэлу с целью установления марионеточного режима", — заявил он.
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что американский президент Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
