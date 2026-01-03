МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию, говорится в сообщении МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.