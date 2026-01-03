Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 03.01.2026 (обновлено: 14:59 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066198519.html
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы
Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:41:00+03:00
2026-01-03T14:59:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
удары сша по венесуэле
сша
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066201825.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, удары сша по венесуэле, сша, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Россия, Удары США по Венесуэле, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы

МИД: Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе Мадуро из Венесуэлы

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из Венесуэлы и призывает власти США немедленно внести ясность в данную ситуацию, говорится в сообщении МИД РФ.
"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - говорится в сообщении дипведомства.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Изображения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
Вчера, 14:56
 
В миреВенесуэлаРоссияУдары США по ВенесуэлеСШАНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала