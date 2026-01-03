США растоптали Устав ООН, заявил уругвайский политик

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости, Олег Краев. США растоптали устав ООН, начав агрессию против Венесуэлы, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
Также Бланко отметил, что действия Вашингтона подрывают сложившуюся по итогам Второй мировой войны систему международных институтов, а также систему международных отношений в Латинской Америке, которая ранее была объявлена Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) "зоной мира".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
