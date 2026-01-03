Рейтинг@Mail.ru
США растоптали Устав ООН, заявил уругвайский политик
14:39 03.01.2026 (обновлено: 15:23 03.01.2026)
США растоптали Устав ООН, заявил уругвайский политик
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, симон боливар, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, ООН, Удары США по Венесуэле
© REUTERS / Gaby OraaКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Каракас, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости, Олег Краев. США растоптали устав ООН, начав агрессию против Венесуэлы, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
«
"Это нарушение международного права. Очевидно, что (США – ред.) уничтожают, растаптывают устав ООН. Особенно первые две статьи, касающиеся вопросов суверенитета и правового равенства государств, а также запрета на применение силы", - сообщил собеседник агентства.
Также Бланко отметил, что действия Вашингтона подрывают сложившуюся по итогам Второй мировой войны систему международных институтов, а также систему международных отношений в Латинской Америке, которая ранее была объявлена Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) "зоной мира".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Заголовок открываемого материала