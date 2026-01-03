https://ria.ru/20260103/venesuela-2066197272.html
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters
2026-01-03T14:34:00+03:00
2026-01-03T14:34:00+03:00
2026-01-03T14:42:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Атаки США по Венесуэле, согласно предварительной оценке, не затронули нефтяные объекты, передает агентство Рейтер
со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.
"Атаки США не затронули нефтяные объекты, как следует из предварительной оценки... Производство и переработка (нефти - ред.) идут в обычном режиме", - говорится в сообщениях агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.