Рейтинг@Mail.ru
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 03.01.2026 (обновлено: 14:42 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066197272.html
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters
Атаки США по Венесуэле, согласно предварительной оценке, не затронули нефтяные объекты, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя государственной... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:34:00+03:00
2026-01-03T14:42:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
pdvsa
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:255:720:660_1920x0_80_0_0_1296f70efcb14b53dade93ecc56c9f91.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066191140.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:263:721:803_1920x0_80_0_0_60ae0ba14e948539d47eb95b28bce692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, pdvsa, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, PDVSA, Удары США по Венесуэле
Атаки США на Венесуэлу не затронули нефтяные объекты, сообщил Reuters

Reuters: по предварительной оценке, атаки США не затронули нефтяные объекты

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Атаки США по Венесуэле, согласно предварительной оценке, не затронули нефтяные объекты, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.
"Атаки США не затронули нефтяные объекты, как следует из предварительной оценки... Производство и переработка (нефти - ред.) идут в обычном режиме", - говорится в сообщениях агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Вчера, 13:49
 
В миреСШАВенесуэлаPDVSAУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала