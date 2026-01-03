В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
США атаковали столицу Венесуэлы
видео
сша
венесуэла
каракас
удары сша по венесуэле
