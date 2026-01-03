https://ria.ru/20260103/venesuela-2066196208.html
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка - РИА Новости, 03.01.2026
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка
Российская туристка рассказала РИА Новости, что не может вылететь из Каракаса, потому что аэропорт якобы контролируют американские военные. РИА Новости, 03.01.2026
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка
РИА Новости: туристы не могут улететь из Каракаса из-за захвата аэропорта США