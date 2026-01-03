Рейтинг@Mail.ru
14:30 03.01.2026
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка
Российская туристка рассказала РИА Новости, что не может вылететь из Каракаса, потому что аэропорт якобы контролируют американские военные. РИА Новости, 03.01.2026
Аэропорт в Каракасе контролируют американские военные, сообщила туристка

Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что не может вылететь из Каракаса, потому что аэропорт якобы контролируют американские военные.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск.
"Аэропорт тоже контролируют американские военные", - рассказала туристка агентству. По ее словам, она ищет машину, чтобы выехать через Колумбию.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
