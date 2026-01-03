Мадуро не является законным президентом, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после операции ВС США в Каракасе выложил в соцсети X фотографию своего старого поста, в котором утверждается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не является законным лидером страны и что ему предъявлены обвинения в поставках наркотиков в США.