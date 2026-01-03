Мадуро не является законным президентом, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после операции ВС США в Каракасе выложил в соцсети X фотографию своего старого поста, в котором утверждается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не является законным лидером страны и что ему предъявлены обвинения в поставках наркотиков в США.
"Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим не является легитимным правительством. Мадуро - глава Картеля де лос Солес, наркотеррористической организации, которая захватила контроль над страной. Кроме того, ему предъявлены обвинения в поставках наркотиков в Соединённые Штаты", - говорится в посте от 27 июля, фото которого госсекретарь выложил в своем личном аккаунте в X.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
В МИД РФ в субботу заявили, что Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу. Атаки США против Каракаса вызывают глубокую озабоченность и осуждение, предлоги, которые приводятся для обоснования этой агрессии несостоятельны, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.