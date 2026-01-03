https://ria.ru/20260103/venesuela-2066195244.html
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле получил серьезные повреждения в результате атак США, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя государственной нефтяной... РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла
в мире
pdvsa
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
Новости
ru-RU
Венесуэла, В мире, PDVSA, США, Удары США по Венесуэле
