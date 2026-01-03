Рейтинг@Mail.ru
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 03.01.2026 (обновлено: 14:26 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066195244.html
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters - РИА Новости, 03.01.2026
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле получил серьезные повреждения в результате атак США, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя государственной нефтяной... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:25:00+03:00
2026-01-03T14:26:00+03:00
венесуэла
в мире
pdvsa
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_29e26a0bee3560eb9bc6bb7e2fb45a78.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32af1378c35e857042c7c6f34ee16f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, в мире, pdvsa, сша, удары сша по венесуэле
Венесуэла, В мире, PDVSA, США, Удары США по Венесуэле
Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден из-за атак США, пишет Reuters

Reuters: порт Ла-Гуайра в Венесуэле получил серьезные повреждения при атаках США

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Порт Ла-Гуайра в Венесуэле получил серьезные повреждения в результате атак США, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.
«
"Венесуэльский порт Ла-Гуайра был серьезно поврежден атаками США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя PDVSA.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
ВенесуэлаВ миреPDVSAСШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала