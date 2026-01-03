https://ria.ru/20260103/venesuela-2066194791.html
Российская туристка рассказала о планах выехать из Каракаса через Колумбию
Российская туристка рассказала о планах выехать из Каракаса через Колумбию - РИА Новости, 03.01.2026
Российская туристка рассказала о планах выехать из Каракаса через Колумбию
Шесть туристов из России, оказавшиеся в Каракасе во время ударов США, пытаются из Венесуэлы выехать через Колумбию, рассказала РИА Новости российская туристка. РИА Новости, 03.01.2026
Российская туристка рассказала о планах выехать из Каракаса через Колумбию
РИА Новости: 6 российских туристов пытаются выехать из Венесуэлы через Колумбию