Российские туристы, отдыхавшие в Венесуэле, пытаются выехать через Колумбию
Российские туристы, отдыхавшие в Венесуэле, пытаются выехать через Колумбию
РИА Новости ШЕСТЬ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В КАРАКАСЕ ВО ВРЕМЯ УДАРОВ США, ПЫТАЮТСЯ ВЫЕХАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛУМБИЮ, СООБЩИЛА РИА НОВОСТИ РОССИЯНКА РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:12:00+03:00
РИА Новости: 6 туристов из РФ пытаются выехать из Каракаса через Колумбию