Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все - РИА Новости, 03.01.2026
14:13 03.01.2026 (обновлено: 15:26 03.01.2026)
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вторжение американцев в Венесуэлу обнажило, в насколько сложном, если не критическом, положении находится Дональд Трамп, который пошел на данную операцию... РИА Новости, 03.01.2026
2026
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все

Ирина Алкснис
Вторжение американцев в Венесуэлу обнажило, в насколько сложном, если не критическом, положении находится Дональд Трамп, который пошел на данную операцию вопреки общественному мнению (70% американцев были против) и стандартной процедуре (конгресс находится на каникулах, что позволило не уведомлять его).
Причем похищение и вывоз в США законного президента страны Николаса Мадуро с женой вовсе не решает проблем американского президента, а только дает ему некоторую фору для достижения главных целей. Таковыми же являются установление марионеточного правительства в Венесуэле и взятие американцами под контроль венесуэльской нефти.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Вчера, 13:09
Если этого удастся добиться, причем быстро, Трамп действительно сможет записать в свой актив огромное достижение, которое перекроет все издержки. Контроль над венесуэльской нефтью поддержит американскую экономику и даст Белому дому весомый рычаг давления на мировой рынок нефти. Проамериканские марионетки в Каракасе станут символом возвращения жесткой власти Вашингтона над латиноамериканским "задним двором". Штаты получат серьезное геополитическое оружие против ближайших партнеров чавистской Венесуэлы — Китая, Ирана, Кубы и России.
Проблема для Трампа в том, что данное развитие событий далеко не предрешено. Судя по всему, армия США будет быстро выведена из Венесуэлы, чтобы не допустить гибели американских военных. А свержение власти чавистов будет возложено на другие силы — например, на ЧВК и оппозицию. Но удастся ли это — большой вопрос, поскольку ряд высших руководителей страны (включая вице-президента и министра обороны) заявили о готовности к сопротивлению.
Более того, нельзя исключать сценарий хаотизации Венесуэлы с гражданской войной всех против всех и властью наркокартелей. За последние десятилетия мир видел немало таких примеров — от Ливии до Сирии. Есть подозрение, что подобное развитие событий обеспечит Вашингтону еще больше головной боли, чем чависты, поскольку на этот раз все будет происходить у них под боком, а не на другом конце света.
В общем, Трампу нужен вариант максимально быстрой и максимально "чистой" победы, которая позволит ему отбиваться от всех нападок — как внутриполитических, так и на международной арене. Если же что-то пойдет не так, вторжение в Венесуэлу превратится в грандиозный провал опасной авантюры, которую противники президента США используют, чтобы Трампа политически похоронить. Причем MAGA тут внесет свой вклад и поможет демократам из-за предательства базового принципа движения — отказа от военных вмешательств в дела других стран.
Что же касается моральной стороны дела, международного права и базовых норм мировой политики (где покушение на лидера государства является абсолютным табу), то что тут говорить: мы живем в эпоху, когда все это перестает иметь хоть какое-то значение и единственное, что защищает суверенитет, — это военная сила. Сегодня Россия — и весь мир — получили тому очередное подтверждение.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
Вчера, 13:58
 
