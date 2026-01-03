Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все

Вторжение американцев в Венесуэлу обнажило, в насколько сложном, если не критическом, положении находится Дональд Трамп, который пошел на данную операцию вопреки общественному мнению (70% американцев были против) и стандартной процедуре (конгресс находится на каникулах, что позволило не уведомлять его).

Причем похищение и вывоз в США законного президента страны Николаса Мадуро с женой вовсе не решает проблем американского президента, а только дает ему некоторую фору для достижения главных целей. Таковыми же являются установление марионеточного правительства в Венесуэле и взятие американцами под контроль венесуэльской нефти.

Ирана, Кубы и России. Если этого удастся добиться, причем быстро, Трамп действительно сможет записать в свой актив огромное достижение, которое перекроет все издержки. Контроль над венесуэльской нефтью поддержит американскую экономику и даст Белому дому весомый рычаг давления на мировой рынок нефти. Проамериканские марионетки в Каракасе станут символом возвращения жесткой власти Вашингтона над латиноамериканским "задним двором". Штаты получат серьезное геополитическое оружие против ближайших партнеров чавистской Венесуэлы — Китая

Проблема для Трампа в том, что данное развитие событий далеко не предрешено. Судя по всему, армия США будет быстро выведена из Венесуэлы, чтобы не допустить гибели американских военных. А свержение власти чавистов будет возложено на другие силы — например, на ЧВК и оппозицию. Но удастся ли это — большой вопрос, поскольку ряд высших руководителей страны (включая вице-президента и министра обороны) заявили о готовности к сопротивлению.

Более того, нельзя исключать сценарий хаотизации Венесуэлы с гражданской войной всех против всех и властью наркокартелей. За последние десятилетия мир видел немало таких примеров — от Ливии до Сирии . Есть подозрение, что подобное развитие событий обеспечит Вашингтону еще больше головной боли, чем чависты, поскольку на этот раз все будет происходить у них под боком, а не на другом конце света.

В общем, Трампу нужен вариант максимально быстрой и максимально "чистой" победы, которая позволит ему отбиваться от всех нападок — как внутриполитических, так и на международной арене. Если же что-то пойдет не так, вторжение в Венесуэлу превратится в грандиозный провал опасной авантюры, которую противники президента США используют, чтобы Трампа политически похоронить. Причем MAGA тут внесет свой вклад и поможет демократам из-за предательства базового принципа движения — отказа от военных вмешательств в дела других стран.