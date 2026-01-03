https://ria.ru/20260103/venesuela-2066191764.html
Лукашенко осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:58:00+03:00
2026-01-03T13:58:00+03:00
2026-01-03T14:04:00+03:00
венесуэла
александр лукашенко
белоруссия
в мире
удары сша по венесуэле
венесуэла
белоруссия
венесуэла, александр лукашенко, белоруссия, в мире, удары сша по венесуэле
Лукашенко категорически осуждает акт агрессии США против Венесуэлы