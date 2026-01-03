Рейтинг@Mail.ru
13:58 03.01.2026
Лукашенко осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы
венесуэла, александр лукашенко, белоруссия, в мире, удары сша по венесуэле
Венесуэла, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Удары США по Венесуэле
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы", - отметила Эйсмонт, комментируя происходящее в Венесуэле и сообщения о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности о том, что "это будет второй Вьетнам. И американцам он не нужен", - сказала Эйсмонт на вопрос, какие последствия такое развитие событий может иметь.
Заголовок открываемого материала