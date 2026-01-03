Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
13:58 03.01.2026 (обновлено: 18:34 03.01.2026)
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту - РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
Власть в Венесуэле в отсутствие президента переходит к его заместителю, следует из конституции страны. РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла, делси родригес, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Делси Родригес, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту

Власть в Венесуэле в отсутствие президента перешла к вице-президенту

© AP Photo / Pavel GolovkinДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Делси Родригес. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв — РИА Новости. Власть в Венесуэле в отсутствие президента переходит к его заместителю, следует из конституции страны.
"Если отсутствие президента республики происходит в течение первых четырех лет конституционного срока, в течение следующих тридцати дней должны быть проведены новые всеобщие выборы. До избрания и вступления в должность нового президента его пост занимает исполнительный вице-президент", — говорится в документе.
Исполнительным вице-президентом Венесуэлы является Делси Родригес.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, президент Николас Мадуро вступил в должность 10 января.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
Вчера, 13:20
 
