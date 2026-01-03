https://ria.ru/20260103/venesuela-2066191619.html
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
Власть в Венесуэле в отсутствие президента переходит к его заместителю, следует из конституции страны. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
делси родригес
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
Венесуэла, Делси Родригес, Николас Мадуро
Власть в Венесуэле в отсутствие президента перешла к вице-президенту