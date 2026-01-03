Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
13:49 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066191140.html
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио заявил, что удары Штатов по Венесуэле были необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:49:00+03:00
2026-01-03T13:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
марко рубио
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, марко рубио, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле

Майк Ли: удары по Венесуэле нужны были для исполнения ордера на арест Мадуро

Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио заявил, что удары Штатов по Венесуэле были необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро по судебному ордеру.
"Действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест", - написал Ли в соцсети Х.
Ли сделал соответствующее заявление после разговора с Рубио по телефону.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
