Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио заявил, что удары Штатов по Венесуэле были необходимы для защиты сил, которые задерживали лидера... РИА Новости, 03.01.2026
Американский сенатор назвал цель ударов США по Венесуэле
Майк Ли: удары по Венесуэле нужны были для исполнения ордера на арест Мадуро