Рубио не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы, сообщил Майк Ли
Американский сенатор Майк Ли после разговора с госсекретарем США Марко Рубио утверждает, что тот не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
марко рубио
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
