Рубио не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы, сообщил Майк Ли
13:41 03.01.2026
Рубио не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы, сообщил Майк Ли
Американский сенатор Майк Ли после разговора с госсекретарем США Марко Рубио утверждает, что тот не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы. РИА Новости, 03.01.2026
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский сенатор Майк Ли после разговора с госсекретарем США Марко Рубио утверждает, что тот не ожидает дальнейших действий США против Венесуэлы.
"Он (Рубио - ред.) не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей", - написал он в соцсети Х.
Ли сделал соответствующее заявление после разговора с Рубио по телефону.
