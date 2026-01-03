СМИ: министр обороны и вице-президент Венесуэлы находятся в безопасности

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава минобороны Владимир Падрино Лопес находятся в безопасности на фоне недавней атаки США, Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава минобороны Владимир Падрино Лопес находятся в безопасности на фоне недавней атаки США, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Помимо министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, вице-президент (в администрации - ред.) Николаса Мадуро, Делси Родригес, по всей видимости, также находится в безопасности, сообщили два человека, поддерживающие контакт с правительством Мадуро", - сообщила журналистка WP Саманта Шмидт.

По словам одного из источников, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Гомес, как считается, тоже находится в безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.