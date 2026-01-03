https://ria.ru/20260103/venesuela-2066185287.html
Вице-президент Венесуэлы рассказала о погибших при ударах США
Вице-президент Венесуэлы рассказала о погибших при ударах США - РИА Новости, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы рассказала о погибших при ударах США
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате атаки США погибли чиновники, военные и мирные граждане РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:13:00+03:00
2026-01-03T13:13:00+03:00
2026-01-03T13:22:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260103/mid-2066186405.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Вице-президент Венесуэлы рассказала о погибших при ударах США
Вице-президент Венесуэлы Родригес: при ударах США погибли мирные жители