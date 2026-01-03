Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла задействуют все силы для восстановления порядка, заявил глава МО - РИА Новости, 03.01.2026
12:54 03.01.2026
Венесуэла задействуют все силы для восстановления порядка, заявил глава МО
Венесуэла задействуют все силы для восстановления порядка, заявил глава МО - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла задействуют все силы для восстановления порядка, заявил глава МО
Вооруженные силы Венесуэлы задействуют все ресурсы для восстановления порядка и мира в стране на фоне атаки США, сообщил глава минобороны Владимир Падрино... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Венесуэла задействуют все силы для восстановления порядка, заявил глава МО

Лопес: ВС Венесуэлы задействуют все ресурсы для восстановления порядка

© Getty Images / Anadolu/Pedro Rances MatteyВид на Каракас после взрывов
Вид на Каракас после взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Pedro Rances Mattey
Вид на Каракас после взрывов. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы задействуют все ресурсы для восстановления порядка и мира в стране на фоне атаки США, сообщил глава минобороны Владимир Падрино Лопес.
"Мы запустим все планы по обороне, к которым мы готовились. В исполнение конституции Венесуэлы... военные в исполнение инструкций президента Венесуэлы Николаса Мадуро применят все усилия для обороны нации, восстановления порядка и мира", - сказал он. Трансляция заявления велась в его Telegram-канале.
Будут задействованы все силы воздушной, территориальной, морской обороны, полиция, добавил министр.
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
