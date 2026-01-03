Рейтинг@Mail.ru
12:40 03.01.2026 (обновлено: 12:49 03.01.2026)
Глава Минобороны Венесуэлы назвал атаку США подлой и трусливой
Глава Минобороны Венесуэлы назвал атаку США подлой и трусливой
2026-01-03T12:40:00+03:00
2026-01-03T12:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла
В мире, США, Венесуэла
Глава Минобороны Венесуэлы назвал атаку США подлой и трусливой

Глава МО Лопес назвал атаку США на Венесуэлу трусливой и угрожающей миру

Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Атака США по Венесуэле подла и труслива, она угрожает миру в регионе, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес.
"Перед лицом этой подлой и трусливой атаки, которая угрожает миру и стабильности в регионе, мы выражаем самое оглушительное осуждение", - сказал он в видеообращении.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
