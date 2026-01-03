https://ria.ru/20260103/venesuela-2066178504.html
Глава Минобороны Венесуэлы назвал атаку США подлой и трусливой
Атака США по Венесуэле подла и труслива, она угрожает миру в регионе, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:40:00+03:00
2026-01-03T12:40:00+03:00
2026-01-03T12:49:00+03:00
2026
