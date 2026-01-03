Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 03.01.2026 (обновлено: 12:43 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066176148.html
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США - РИА Новости, 03.01.2026
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
Венесуэла одержит победу, заявил глава минобороны страны Владимир Падрино Лопес на фоне атак США на латиноамериканскую страну. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:31:00+03:00
2026-01-03T12:43:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:255:720:660_1920x0_80_0_0_1296f70efcb14b53dade93ecc56c9f91.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066178504.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:263:721:803_1920x0_80_0_0_60ae0ba14e948539d47eb95b28bce692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США

Глава Минобороны Венесуэлы после ударов США заявил, что победит его страна

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла одержит победу, заявил глава минобороны страны Владимир Падрино Лопес на фоне атак США на латиноамериканскую страну.
"Победа наша, потому что нас сопровождают рассудок и достоинство, мы победим", - сказал Лопес в ходе трансляции в Telegram-канале.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава Минобороны Венесуэлы назвал атаку США подлой и трусливой
12:40
 
В миреВенесуэлаСШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала