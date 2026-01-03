https://ria.ru/20260103/venesuela-2066176148.html
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США - РИА Новости, 03.01.2026
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
Венесуэла одержит победу, заявил глава минобороны страны Владимир Падрино Лопес на фоне атак США на латиноамериканскую страну. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:31:00+03:00
2026-01-03T12:31:00+03:00
2026-01-03T12:43:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:255:720:660_1920x0_80_0_0_1296f70efcb14b53dade93ecc56c9f91.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066178504.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169869_0:263:721:803_1920x0_80_0_0_60ae0ba14e948539d47eb95b28bce692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
Глава Минобороны Венесуэлы после ударов США заявил, что победит его страна