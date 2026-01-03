https://ria.ru/20260103/venesuela-2066168332.html
В Венесуэле в районе военного объекта прогремел взрыв
В Венесуэле в районе военного объекта прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле в районе военного объекта прогремел взрыв
Взрыв произошел в районе военного объекта, расположенного в районе Катия-ла-Мар, где, предположительно, находится один из складов военно-морских сил Венесуэлы,... РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле в районе военного объекта прогремел взрыв
В штате Ла-Гуайра в районе военного объекта был слышен взрыв