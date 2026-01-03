Рейтинг@Mail.ru
11:51 03.01.2026 (обновлено: 11:52 03.01.2026)
WSJ анонсировала возможное официальное заявление Белого дома по Венесуэле
WSJ анонсировала возможное официальное заявление Белого дома по Венесуэле
Белый дом опубликует официальное заявление по Венесуэле, когда военно-воздушные силы США покинут ее воздушное пространство, сообщает издание Wall Street Journal РИА Новости, 03.01.2026
© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Белый дом опубликует официальное заявление по Венесуэле, когда военно-воздушные силы США покинут ее воздушное пространство, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Белый дом, как ожидается, выпустит заявление, когда военные силы США покинут воздушное пространство (Венесуэлы - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

