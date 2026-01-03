Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066165687.html
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца - РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца
Солдаты и служащие президентской гвардии охраняют зону вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:41:00+03:00
2026-01-03T11:41:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066156520_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_931952f8a5f5b045d61a9009de53894a.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066156520_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac0c1c81742871cd9e7e9c73403592cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, сша, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца

NBC: солдаты охраняют зону вокруг президентского дворца в Каракасе

© AP Photo / Cristian HernandezОбстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Солдаты и служащие президентской гвардии охраняют зону вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы, сообщает телеканал NBC.
"Служащие президентской гвардии и солдаты охраняют зону вокруг президентского дворца Мирафлорес после серии взрывов, которые были слышны в Каракасе", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение.
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
10:19
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАСимон БоливарДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала