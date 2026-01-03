https://ria.ru/20260103/venesuela-2066165687.html
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца
Солдаты и служащие президентской гвардии охраняют зону вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:41:00+03:00
2026-01-03T11:41:00+03:00
2026-01-03T11:41:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
каракас
сша
NBC: солдаты охраняют зону вокруг президентского дворца в Каракасе