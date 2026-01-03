https://ria.ru/20260103/venesuela-2066163064.html
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:26:00+03:00
2026-01-03T11:26:00+03:00
2026-01-03T11:27:00+03:00
в мире
венесуэла
колумбия
сша
густаво петро
удары сша по венесуэле
венесуэла
колумбия
сша
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
