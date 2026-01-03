Рейтинг@Mail.ru
11:26 03.01.2026 (обновлено: 11:27 03.01.2026)
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, колумбия, сша, густаво петро, удары сша по венесуэле
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы

Президент Колумбии: США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента.
"Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке", - следует из сообщения колумбийского лидера в X.
Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.
СМИ: атака США на Венесуэлу несколько раз откладывалась из-за погоды
В миреВенесуэлаКолумбияСШАГуставо ПетроУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала