Со стороны военной базы Форт Тиуна в Венесуэле прогремели взрывы
Вспышки взрывов видны со стороны венесуэльской военной базы Форт Тиуна, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 03.01.2026
