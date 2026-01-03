Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла изначально не заметила первых ударов США, утверждают СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
11:17 03.01.2026 (обновлено: 12:00 03.01.2026)
Венесуэла изначально не заметила первых ударов США, утверждают СМИ
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
Венесуэла изначально не заметила первых ударов США, утверждают СМИ

Fox News: Венесуэла не сразу заметила первые удары США

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Венесуэла, предположительно, изначально не заметила первых ударов США, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.
"Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет "земля-воздух" или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически "слепа" к этим ударам", — заявил обозреватель телеканала.
По данным Fox News, на ранних кадрах не видно признаков организованного противодействия ударам, что, по мнению СМИ, может указывать на отключение или вывод из строя систем раннего предупреждения.
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
