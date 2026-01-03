https://ria.ru/20260103/venesuela-2066159342.html
МИД Венесуэлы заявил о праве на самооборону после ударов США
Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа, территории и независимости, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 03.01.2026
