11:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066159342.html
МИД Венесуэлы заявил о праве на самооборону после ударов США
латинская америка, в мире, венесуэла
МИД Венесуэлы заявил о праве на самооборону после ударов США

МИД Венесуэлы заявил о праве страны на самооборону после ударов со стороны США

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа, территории и независимости, говорится в заявлении МИД страны.
"В строгом соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций Венесуэла оставляет за собой право на осуществление самообороны для защиты своего народа, территории и независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности в ответ на эту империалистическую агрессию", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
дополняется ...
 
Латинская АмерикаВ миреВенесуэла
 
 
