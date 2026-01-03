https://ria.ru/20260103/venesuela-2066159159.html
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары - РИА Новости, 03.01.2026
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
Пожары вспыхнули в венесуэльском порту Ла-Гуайра, по которому ранее был нанесен американский удар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары после ударов США