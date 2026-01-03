Рейтинг@Mail.ru
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
11:07 03.01.2026 (обновлено: 11:10 03.01.2026)
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары
Пожары вспыхнули в венесуэльском порту Ла-Гуайра, по которому ранее был нанесен американский удар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары

В порту Ла-Гуайра в Венесуэле вспыхнули пожары после ударов США

ЛА-ГУАЙРА (ВЕНЕСУЭЛА), 3 янв - РИА Новости. Пожары вспыхнули в венесуэльском порту Ла-Гуайра, по которому ранее был нанесен американский удар, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
