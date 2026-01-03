Рейтинг@Mail.ru
Клишас призвал ЕС ввести санкции против США после атаки на Венесуэлу
10:58 03.01.2026 (обновлено: 11:06 03.01.2026)
Клишас призвал ЕС ввести санкции против США после атаки на Венесуэлу
Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас после сообщений об атаке на Венесуэлу заявил, что в России ждут санкции стран Евросоюза против США за... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
евросоюз
андрей клишас
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, евросоюз, андрей клишас
В мире, США, Венесуэла, Евросоюз, Андрей Клишас
Клишас призвал ЕС ввести санкции против США после атаки на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас после сообщений об атаке на Венесуэлу заявил, что в России ждут санкции стран Евросоюза против США за нарушение норм международного права и военную агрессию.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице ВенесуэлыКаракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных.
"Ждём санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства", - написал он в Telegram-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ: Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до операции
