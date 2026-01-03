Рейтинг@Mail.ru
Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы
10:55 03.01.2026
Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы
Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро приказал развернуть комплексную оборону Венесуэлы

Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии", сообщило в субботу МИД страны.
"Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - сообщило ведомство.
Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
© 2026 МИА «Россия сегодня»
