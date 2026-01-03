https://ria.ru/20260103/venesuela-2066155547.html
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости, 03.01.2026
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле