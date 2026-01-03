https://ria.ru/20260103/venesuela-2066148601.html
Над Венесуэлой нет ни одного воздушного судна
Воздушное пространство над Венесуэлой пустое, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 03.01.2026
Над Венесуэлой нет ни одного воздушного судна
