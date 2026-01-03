Рейтинг@Mail.ru
Над Венесуэлой нет ни одного воздушного судна - РИА Новости, 03.01.2026
10:09 03.01.2026 (обновлено: 10:21 03.01.2026)
Над Венесуэлой нет ни одного воздушного судна
Воздушное пространство над Венесуэлой пустое, следует из данных портала Flightradar24.
© FlightradarКаракас, Венесуэла. Скрин сервиса Flightradar
Каракас, Венесуэла. Скрин сервиса Flightradar - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Flightradar
Каракас, Венесуэла. Скрин сервиса Flightradar
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушное пространство над Венесуэлой пустое, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Согласно данным портала, над Венесуэлой сейчас нет ни одного воздушного судна.
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли
Вчера, 03:57
 
