Рейтинг@Mail.ru
В столице Венесуэлы прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 03.01.2026 (обновлено: 11:25 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066144625.html
В столице Венесуэлы прогремели взрывы
В столице Венесуэлы прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2026
В столице Венесуэлы прогремели взрывы
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:34:00+03:00
2026-01-03T11:25:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066149571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff5593150f555420d4a053a75246c376.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065244640.html
венесуэла
каракас
карибское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
2026-01-03T09:34
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066149571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea324142a02f2075371a8d810dca94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Удары США по Венесуэле
В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
  • Как передает AFP, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Макуто я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо", —рассказала одна из местных жительниц.
© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
  • Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
  • Телеканал Sky News Arabia передает, что под обстрел попал дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреВенесуэлаКаракасКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала