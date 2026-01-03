В столице Венесуэлы прогремели взрывы

"В Макуто я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо ", —рассказала одна из местных жительниц.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.