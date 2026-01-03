В столице Венесуэлы прогремели взрывы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
- Как передает AFP, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
"В Макуто я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо", —рассказала одна из местных жительниц.
© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
- Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе
- Телеканал Sky News Arabia передает, что под обстрел попал дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе
Обострение между США и Венесуэлой
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Дональд Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
