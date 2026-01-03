Рейтинг@Mail.ru
09:19 03.01.2026 (обновлено: 10:17 03.01.2026)
В столице Венесуэлы прогремели взрывы, сообщили СМИ
В столице Венесуэлы прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла
каракас
удары сша по венесуэле
венесуэла
каракас
Новости
венесуэла, каракас, удары сша по венесуэле
Венесуэла, Каракас, Удары США по Венесуэле
В столице Венесуэлы прогремели взрывы, сообщили СМИ

AFP: в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе, передает агентство Франс Пресс.
"Сильные взрывы на фоне звуков, напоминающих звуки пролета самолетов, произошли около 02.00 (09.00 мск)", - говорится в сообщении агентства.
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли
