В столице Венесуэлы прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:19:00+03:00
