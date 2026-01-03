Рейтинг@Mail.ru
01:27 03.01.2026
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы
здоровье - общество, россия, александр гинцбург, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Александр Гинцбург, Михаил Мурашко
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, проведены доклинические исследования на животных, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%", - сказал Гинцбург.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гинцбург рассказал, когда будет выпущена онковакцина
11 декабря 2025, 02:47
Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Для лечения российской вакциной от рака набрали 30 человек, заявил Гинцбург
9 октября 2025, 23:11
 
