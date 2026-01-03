Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*" - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066286348.html
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*" - РИА Новости, 03.01.2026
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"
Увлекавшаяся оккультизмом участница боевого крыла "Правого сектора*" Лана Черногорская ликвидирована в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:50:00+03:00
2026-01-03T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100891/58/1008915837_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4bc06e12804008de649c79b39755a16d.jpg
https://ria.ru/20260102/rozysk-2066010039.html
черниговская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100891/58/1008915837_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_15fe1abdfe7bfb8c48a02a57cc1331e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, россия, правый сектор, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"

РИА Новости: ликвидировали оккультистку Черногорскую из "Правого сектора"

© AP Photo / Emilio MorenattiАктивист "Правого сектора*"
Активист Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Активист "Правого сектора*". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Увлекавшаяся оккультизмом участница боевого крыла "Правого сектора*" Лана Черногорская ликвидирована в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ, как ранее сообщил собеседник агентства, попали под удар в Черниговской области.
"В результате удара ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская. Нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии* (боевое крыло "Правого сектора*"), увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск
2 января, 01:50
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьРоссияПравый секторВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала