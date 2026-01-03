https://ria.ru/20260103/ukraina-2066286348.html
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*" - РИА Новости, 03.01.2026
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"
Увлекавшаяся оккультизмом участница боевого крыла "Правого сектора*" Лана Черногорская ликвидирована в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
В Черниговской области ликвидировали участницу "Правого сектора*"
РИА Новости: ликвидировали оккультистку Черногорскую из "Правого сектора"