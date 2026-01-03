Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня в стране, в то время как Россия неоднократно называла недопустимым присутствие иностранных контингентов на украинской территории.