Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 03.01.2026
Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции
Владимир Зеленский заявил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня в стране, в то время как Россия... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции

Зеленский заявил, что ожидает военного присутствия Британии и Франции на Украине

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня в стране, в то время как Россия неоднократно называла недопустимым присутствие иностранных контингентов на украинской территории.
"Главенствующими в коалиции (коалиции желающих - ред.) являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное - оно обязательно... Прекращение огня - это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня", - сказал Зеленский на встрече с журналистами, которую транслировал украинский канал "Новини Live".
По его словам, речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке украинской армии средствами и оружием, технологиях, разведке, тренировочных миссиях. При этом Зеленский признал, что "окончательный документ с деталями" еще не подготовлен.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерЭммануэль МакронНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
