В Раде назвали кандидатов на пост министра юстиции
23:03 03.01.2026
В Раде назвали кандидатов на пост министра юстиции
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на пост министра юстиции Украины вместо уволенного из-за коррупционного скандала Германа Галущенко могут... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
украина
герман галущенко
денис маслов
владимир зеленский
верховная рада украины
дело миндича
украина
в мире, украина, герман галущенко, денис маслов, владимир зеленский, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Герман Галущенко, Денис Маслов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на пост министра юстиции Украины вместо уволенного из-за коррупционного скандала Германа Галущенко могут претендовать глава правового комитета парламента Денис Маслов и замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
На фоне коррупционного скандала в сфере энергетики Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
"По министру юстиции пока интрига. 12 января на интеллектуальном заседании фракции "Слуга народа" сойдутся за должность министра: Денис Маслов, председатель правового комитета ВРУ. Ирина Мудрая, заместитель по правовым вопросам главы офиса президента. В результате останется только один", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
