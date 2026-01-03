Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассчитывают закончить проработку законопроекта о выборах до марта - РИА Новости, 03.01.2026
22:16 03.01.2026
В Раде рассчитывают закончить проработку законопроекта о выборах до марта
В Раде рассчитывают закончить проработку законопроекта о выборах до марта
в мире
сша
украина
владимир зеленский
давид арахамия
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
украина
в мире, сша, украина, владимир зеленский, давид арахамия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
В Раде рассчитывают закончить проработку законопроекта о выборах до марта

Арахамия: март будет дедлайном для подготовки законопроекта о выборах

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Рады есть дедлайн для подготовки драфта законопроекта о выборах на Украине – это конец февраля.
"До конца февраля должны закончить - иметь драфт, который можем реализовать и голосовать", - ответил Арахамия на вопрос, есть ли дедлайн для получения драфта законопроекта о выборах.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте
31 декабря 2025, 13:30
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
