В Раде рассчитывают закончить проработку законопроекта о выборах до марта

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Рады есть дедлайн для подготовки драфта законопроекта о выборах на Украине – это конец февраля.
"До конца февраля должны закончить - иметь драфт, который можем реализовать и голосовать", - ответил Арахамия на вопрос, есть ли дедлайн для получения драфта законопроекта о выборах.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
